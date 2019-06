Xbox: l’E3 2020 sarà fenomenale

A neanche una settimana dalla fine dell'E3 2019, Microsoft guarda già avanti e promette un E3 2020 a dir poco fenomenale.

A neanche una settimana dalla conferenza di Xbox all’E3 2019 il colosso americano sta già guardando al futuro e all’appuntamento dell’anno prossimo alla celebre kermesse di Los Angeles. Nonostante una conferenza con tante luci, ma anche qualche ombra come vi abbiamo raccontato qua, Xbox non è quindi ancora sazia e punta ad alzare ancor di più l’asticella con l’E3 2020.

Ad accendere i discorsi sui lavori per il prossimo anno è poi una delle personalità più in vista all’interno del ecosistema gaming di Microsoft. Stiamo infatti parlando di Matt Booty, nientepopodimeno che il boss di Xbox Game Studios.

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Scarlett.

Tra l’imminente lancio dell’attesissimo Gears 5 e l’annuncio di Xbox Scarlett i fan della console Microsoft avranno a quanto pare di che gioire nei prossimi anni. Booty ha infatti dichiarato: “Abbiamo bisogno di un attimo di pausa e dare gli onori del caso a tutti quegli studi che, a neanche un anno dall’acquisizione, sono riusciti a mostrare i loro progetti sul nostro palcoscenico. Sono inoltre decisamente eccitato per quello che verrà in futuro, abbiamo moltissime cose in cantiere che non abbiamo ancora mostrato. Progetti di cui parleremo appena ne avremo l’occasione”.

Il Boss di Xbox Game Studios ha poi continuato: “Abbiamo avuto 14 titoli dalle nostre software house allo show di quest anno e non abbiamo assolutamente mostrato tutto. Ci sono veramente grandi cose in vista per il prossimo anno. Spero di avervi di nuovo con noi all’E3 2019″.

Dichiarazioni ovviamente doverose quelle fatte da Matt Booty ma decisamente anche importanti. Che ne pensate di queste parole da parte del dirigente Microsoft, credete davvero che l’E3 2020 per Xbox sarà eccezionale? Fateci sapere i vostri pareri a riguardo nei commenti!