Nel corso della giornata di ieri, Microsoft ha confermato l’evento previsto per il 25 gennaio 2023 dedicato a una parte della line-up di Xbox. Lo show, chiamato Developer_Direct, ci permettà di scoprire alcune delle novità in serbo per l’ecosistema del colosso di Redmond. Novità che dovrebbero però includere anche le release date di Forza Motorsport e Redfall, almeno stando al comunicato pubblicato sul sito ufficiale tedesco della divisione gaming di Microsoft.

Come riportato su Internet, infatti, sul News Wire di Xbox dedicato al mercato tedesco. “Il Developer_Direct si concentrerà sulle feature ancora non annunciate, la pubblicazione di gameplay esclusive e le release date dei titoli che usciranno nel corso dei prossimi mesi, inclusi The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Redfall”, si legge nel blog.

Non è una sorpresa. Già nel corso dell’ultima settimana avevamo ipotizzato l’annuncio della release date di alcuni giochi, tra cui ovviamente Redfall. Proprio il gioco di Arkane, prodotto con Bethesda (che è proprietaria dello studio franco statunitense) è stato il protagonista di alcune anteprime da parte di testate giornalistiche statunitensi e non solo. Un chiaro segnale di come il gioco sia oramai pronto al debutto e di conseguenza di come Microsoft è praticamente pronta ad annunciare la data di uscita.

Redfall a parte, se il post sul blog ha detto il vero (e non ci sono motivi di credere il contrario), rimaniamo comunque sorpresi dall’annuncio di una eventuale data di uscita di Forza Motorsport. Il racing game di Turn10 Studios infatti pareva decisamente ben più lontano dal mostrarsi e di conseguenza dal ricevere una vera e propria data di uscita. Ora però non sembrano esserci più dubbi, ma per scoprire tutti i dettagli dietro la pubblicazione dei giochi sarà necessario attendere ancora un paio di settimane. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

