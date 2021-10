Xbox Game Pass: 11 nuovi giochi in arrivo, c’è anche un atteso strategico

L’arrivo di nuovi giochi nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass è atteso dagli appassionati con grande entusiasmo. Per la parte finale del mese di ottobre saranno ben undici i titoli ad arrivare nel servizio, e tra questi c’è anche un attesissimo strategico targato Microsoft.

Tra i prossimi giochi in arrivo vale sottolineare subito l’avvento di Age of Empires 4, il quale sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC a partire dal day one, ovvero il prossimo 28 ottobre.

Tra gli altri titoli degnii di nota in arrivo, c’è sicuramente il picchiaduro Dragon Ball FighterZ si Cloud e PC e il DLC standalone Alan Wake American Nightmare in aggiunta su console e PC.

Vediamo nel dettaglio tutte le uscite su Xbox Game Pass per la fine del mese di ottobre:

Into the Pit: da oggi (Cloud, console e PC)

Outriders: da oggi (PC)

Dragon Ball FighterZ: dal 21/10 (Cloud e console)

Echo Generation: dal 21/10 (Cloud, console e PC)

Everspace 2: dal 21/10 (PC)

Age of Empires IV: dal 28/10 (PC)

Alan Wake American Nightmare: 28/10 (Console e PC)

Backbone: dal 18/10 (Console)

Bassmaster Fishing 2022: dal 28/10 (Cloud, console e PC)

Nongunz Doppleganger Edition: dal 28/10 (Cloud, console e PC)

The Fogotten City: dal 28/10 (Cloud, console e PC)