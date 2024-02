Xbox Game Pass, a inizio febbraio arriva Resident Evil 3 e altri

È tempo di novità con l'annuncio ufficiale di Microsoft riguardante i giochi che arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di febbraio 2024. Tra i titoli più attesi troviamo Resident Evil 3, il celebre survival horror che farà il suo debutto su Cloud, Console e PC il 13 febbraio.

Ma non è tutto: la prima parte del mese sarà caratterizzata da una serie di altri titoli interessanti che promettono di offrire ore di divertimento agli abbonati di Xbox Game Pass. Tra questi troviamo Train Sim World 4, Madden NFL 24, A Little To The Left, Bloodstained: Ritual of the Night, PlateUp! e Return to Grace, ognuno disponibile su diverse piattaforme a partire dal 7 febbraio.

È interessante notare che Madden NFL 24 è incluso nel catalogo di EA Play, quindi sarà disponibile per gli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate. Bloodstained: Ritual of the Night, un metroidvania creato da Koji Igarashi, ritorna nel catalogo dopo essere stato presente in precedenza, offrendo ai giocatori un'altra occasione per immergersi nella sua atmosfera gotica e ricca di azione.

Tuttavia, non tutte sono buone notizie, poiché alcuni giochi lasceranno il catalogo il 15 febbraio, tra cui Galactic Civilizations III e Opus: Echo of Starsong. Questi titoli saranno rimossi dal catalogo, quindi se volete giocarci prima che siano rimossi, assicuratevi di farlo prima di tale data.

Train Sim World 4 (Cloud, Console e PC) | 7 febbraio

Madden NFL 24 (Console e PC) | 8 febbraio

Resident Evil 3 (Cloud, Console e PC) | 13 febbraio

A Little To The Left (Cloud, Console e PC) | 14 febbraio

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console e PC) | 14 febbraio

PlateUp! (Cloud, Console e PC) | 15 febbraio

Return to Grace (Cloud, Console e PC) | 20 febbraio

Al netto dell'evento di prossima settimana (che probabilmente destabilizzerà il mondo videoludico) febbraio si preannuncia un mese emozionante per gli abbonati di Xbox Game Pass, con una varietà di giochi interessanti che spaziano tra diversi generi e piattaforme.