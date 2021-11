Xbox Game Pass: a novembre c’è GTA San Andreas e molti altri giochi grandiosi

Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass continua ad essere fortemente elogiato sia dagli abbonati che dai team di sviluppo che collaborano direttamente con Microsoft. Nel frattempo il catalogo si espande mese dopo mese, offrendoci sempre più esperienze diversificate e assolutamente da non perdere.

Il mese di novembre sarà particolarmente ricco di grandi giochi per gli abbonati a Xbox Game Pass. Tra le novità in arrivo vanno assolutamente sottolineati dei pezzi da novanta come il remake di GTA San Andreas che, fresco fresco di pubblicazione arriverà al day one gratis per gli abbonati al servizio Microsoft su console.

Non possiamo non citare anche il lancio al day one di Forza Horizon 5, attesissima esclusiva Microsoft che ci farà divertire per ore e ore scorrazzando con vari bolidi nelle strade messicane. Degno di nota anche l’arrivo di It Takes Two, il fantastico gioco co-op che ha ammaiato e divertito tantissimi giocatori appena uscito qualche mese fa.

Big shoutout to the person who invented lists for making these posts possible: https://t.co/Xwh7l9Ioga pic.twitter.com/i5TFadHqA4 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 1, 2021

Vediamo nel dettaglio quali sono tutti i giochi in arrivo in questa prima metà di novembre su Xbox Game Pass:

Minecraft Java e Bedrock Edition – 2 novembre (PC)

Unpacking – 2 novembre (Cloud, console e PC)

It Takes Two – 4 novembre (Cloud, console e PC)

Kill it With Fire – 4 novembre (Cloud , console e PC)

Football Manager 2022 – 9 novembre (PC)

Football Manager 2022 Console Edition – 9 novembre (Cloud, console e PC)

GTA San Andreas The Definitive Edtion – 11 novembre (Console)

One Step From Eden – 11 novembre (Console e PC)

Un inizio novembre a dir poco scoppiettante per gli abbonati ad Xbox Game Pass, ma quale di questi nuovi titoli in arrivo avrà la vostra assoluta priorità?