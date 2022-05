In attesa di scoprire la seconda ondata dei giochi di maggio, Microsoft ha annunciato ufficialmente il nuovo titolo che entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. Il gioco in questione, come avete potuto intuire dal titolo della notizia, è Jurassic World Evolution 2, uno dei titoli che i fan del franchise cinematografico hanno apprezzato di più nel corso degli ultimi anni.

L’annuncio è arrivato tramite un cinguettio lanciato dall’account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass. Jurassic World Evolution 2 sarà disponibile nella giornata odierna sul servizio, anche se non è chiaro se arriverà sia per console (Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X) che per PC. “Jurassic World Evolution 2, aka lo zoo più pericoloso al mondo, sta per arrivare”, si legge nel post lanciato dalla casa di Redmond. In allegato una serie di immagini promozionali realizzate dallo stesso team. Si tratta di uno dei giochi più grandi della serie, con oltre 75 specie di dinosauri, nuovi edifici e molti altri contenuti originali.

Jurassic World Evolution 2 è stato sviluppato e pubblicato da Frontier Development nel 2021 per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Il titolo ha saputo fin da subito trovare gli elogi della critica e ovviamente del pubblico, che l’hanno premiato come uno dei giochi migliori sul franchise, e non poteva probabilmente essere da meno, visto il background degli sviluppatori. Se non eravate indecisi se dargli una chance, ora grazie a Xbox Game Pass potrebbe essere più semplice decidere.

Jurassic World Evolution 2–aka the world's most dangerous petting zoo–is coming to town tomorrow. which dino you running to first? pic.twitter.com/s5pTLWk3Wc — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 16, 2022

