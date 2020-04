Xbox Game Pass, cinque titoli lasciano il servizio nel mese di aprile

Microsoft ha comunicato che, come accade mensilmente, altri 5 titoli lasceranno il loro posto nell’Xbox Game Pass. I giochi che saranno tolti dal Game Pass sono Prey, Samurai Showdown 2, Guacamelee, Super Turbo Championship Edition: MX vs ATV Reflex e The Book of Unwritten Tales 2.

Come sempre, tutti coloro che hanno scaricato i titoli ma non li hanno portati a termine, avranno a disposizione altre due settimane per completarli, prima che questi vengano rimossi per il mese corrente, dopodichè non potranno più essere giocati ed andranno acquistati singolarmente. Per tutti i curiosi che non hanno mai provato l’abbonamento, si tratta di un servizio che, per la cifra mensile di 9,99 euro, mette a disposizione più di 100 giochi tra esclusive del mondo Xbox e non solo, disponibile sia in versione console che Windows 10. Non si tratta di un servizio di game streaming, come ad esempio PlayStation Now, bensì permette solo di scaricare i giochi e giocarli dove e quando ci va, simile a quanto visto col sistema Uplay+.

Xbox Game Pass possiede inoltre la versione Ultimate, che permette ai giocatori di usufruire sia del servizio Game Pass, sia dell’abbonamento Xbox Live Gold per accedere alle funzionalità online della console per la cifra di 14,99 euro, e oltretutto permette di utilizzare l’abbonamento in comune sia da PC che da console. Il pass è stato anche da poco aggiornato con Perks, dedicato a tutti i possessori di Xbox Game Pass Ultimate, che permette a questi ultimi di accedere a contenuti extra come DLC, espansioni e personalizzazioni esclusivi per loro, senza dover pagare alcuna somma aggiuntiva.

In attesa che Microsoft comunichi i prossimi titoli che approderanno al servizio, quindi, avete a disposizione due settimane per completare uno dei titoli che se ne andranno, casomai ne abbiate lasciato uno in sospeso.