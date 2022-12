Non è più una novità che, proprio grazie al servizio in abbonamento Xbox Game Pass, i videogiocatori possono godere di mese in mese di una valanga di esperienze videoludiche senza precedenti. Anche la prima metà di dicembre sarà una festa per gli abbonati a tale servizio di Microsoft. Lo possiamo affermare con grande certezza proprio ora che la stessa compagnia di Redmond ha annunciato tutti i giochi che arriveranno nel catalogo da oggi fino alla metà del mese natalizio.

Con un post pubblicato sia su Twitter che sul proprio blog ufficiale, in questi istanti Microsoft ha svelato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass. Parliamo di ben undici titoli, tutti diversi e in arrivo in periodi diversi di queste prime due settimane di dicembre 2022. Tra i pezzi forti del mese non possiamo non citare Hot wheels Unleshed e LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, due titoli molto recenti che hanno fatto entusiasmare i fan dei rispettivi brand di Star Wars e Hot Wheels.

Un altro gioco da non perdere per alcun motivo è il nuovissimo High on Life, il nuovo sparatutto in prima persona nato dalla geniale mente di Justin Roiland, già autore della serie animata cult Rick & Morty. In questa folle e sgangherata epopea spaziale ce la dovremo vedere con armi parlanti di tutti i tipi, le quali ci accompagneranno a suon di battutacce irriverenti in una storia che si preannuncia già difficile da non amare.

future download lineup is lookin real nicehttps://t.co/hNjYSfkME3 pic.twitter.com/Q3S0p3D3jb — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 1, 2022

Vediamo nel dettaglio tutti i giochi con le loro rispettive date di rilascio su Xbox Game Pass:

Eastward – da oggi su console, PC e cloud

The Walking Dead The Final Season – da oggi su console, PC e cloud

Totaly Reliable Delivery Service – da oggi su PC

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker – dal 6/12 su console, PC e cloud

Hello Neighbor 2 – dal 6/12 su console, PC e cloud

Chained Echoes – dal 8/12 su console, PC e cloud

Metal Hellsinger – dal 8/12 su Xbox One

High on Life – dal 13/12 su console, PC e cloud

Potion Craft – dal 13/12 su console e PC

Hot Wheels Unleashed – dal 15/12 su console, PC e cloud

Rainbow Billy The Curse of the Leviathan – dal 15/12 su console, PC e cloud

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.