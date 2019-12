Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di Dicembre 2019

Xbox Game Pass è innegabilmente il miglior servizio in abbonamento per quanto riguarda i videogame. Per una cifra mensile ridotta, si può accedere a una gran quantità di giochi per Xbox One e PC. Ovviamente, il catalogo deve essere regolarmente rimpinguato con nuovi titoli. Ora, Microsoft ha svelato tutti i titoli in arrivo per il mese di Dicembre 2019.

Ecco quali sono i giochi gratis per Xbox Game Pass in versione console in arrivo nel corso di Dicembre 2019:

My Friend Pedro – 5 Dicembre

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – 5 Dicembre

Demon’s Tilt – 6 Dicembre

Wandersong – 6 Dicembre

eFootball PES 2020 – 12 Dicembre

Overcooked! 2 – 12 Dicembre

Pathologic 2 – 12 Dicembre

Tom Clancy’s The Division – 12 Dicembre

Oltre a quelli già elencati, ieri è stato aggiunto anche Halo Reach, esattamente come ogni gioco prodotto da uno team first party di Xbox Game Studios. L’offerta di questo mese è alquanto variegata e include alcuni titoli anche molto recenti, come eFootball PES 2020.

Saranno però sopratutto i fan degli indie a gradire le nuove aggiunte, grazie a My Friend Pedro, l’action 2D tutto stile e slow motion, e a Wandersong, un’avventura all’insegna della positività e della musica che ha molto colpito la critica di tutto il mondo. Se invece preferite qualcosa di più rapido (ma forse un po’ stressante) non potete perdervi Overcooked! 2, il simulatore di (folle) arte culinaria, perfetto per giocare in cooperativa.

Anche Sony ha recentemente annunciato le sue nuove aggiunte al PS Now, il suo servizio di game streaming. Potete trovare le ultime aggiunte di Dicembre 2019 a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate dei due servizi? Quale vi interessa maggiormente?