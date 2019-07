Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di fine luglio

Xbox Game Pass aggiunge nuovi titoli al catalogo durante la fine di luglio: ecco quali sono i tutti i giochi aggiunti dalla casa di Redmond.

Oggi, il catalogo di Xbox Game Pass, uno dei servizi in abbonamento di casa Microsoft disponibile sia per Xbox che per PC, si aggiorna con nuovi titoli di qualità. I titoli aggiunti sono in totale quattro: uno solo per console, uno solo per PC e due per entrambe le piattaforme.

Precisamente, i giochi sono:

Resident Evil 4 (Xbox)

Worms WMD (Xbox e PC)

Killer Instict Definitive Edition (Xbox e PC)

Unavowed (PC)

We have new games which means you have new games (btw if you want to get a head start, use our mobile app to install console games directly to your Xbox: https://t.co/WWkDHXwCGr ) pic.twitter.com/oT3vTgZ8FV — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 25, 2019

I due grandi nomi di questo aggiornamento dell’Xbox Game Pass sono ovviamente Resident Evil 4 e Killer Instict. In RE4 prendiamo il controllo di Leon S. Kennedy che è in missione per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti. La ragazza è stata rapita e portata in un villaggio rurale europeo. Ci sono nuove minacce ad attenderlo, ben diverse da quanto affrontato dal militare fino a questo momento. Killer Instinct, invece, è un picchiaduro sia offline che online fondato sulla possibilità di creare lunghissime combo, in cui si è sempre a rischio di contrattacco.

Potete vedere l’intero catalogo del servizio a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di quanto offerto dall’abbonamento di Xbox Game Pass per questo fine luglio?