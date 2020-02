Xbox Game Pass: tra i giochi gratis di febbraio c’è anche Final Fantasy 15

Febbraio è ormai iniziato e questo significa che Xbox Game Pass è pronto ad accogliere nuovi giochi gratis nel suo archivio. Prima di tutto, avremo accesso a Final Fantasy 15 e Wolfenstein: Youngblood, precisamente a partire dal 6 febbraio. Sette giorni dopo sarà il turno di Death Squared.

Final Fantasy 15 è il gioco di ruolo d’azione di Square Enix: per quanto ampiamente criticato, ha ottenuto un buon successo di pubblico ed è stato supportato da una serie di DLC a pagamento che hanno ampliato trama e gameplay. Wolfenstein: Youngblood è un nuovo capitolo della serie reboot di MachineGames, ambientato molti anni dopo il secondo Wolfenstein, ovvero The New Colossus. Death Squared, infine, è un puzzle game con un grande focus sulla cooperativa. Tutti e tre i giochi saranno disponibili in formato Xbox One.

Microsoft ha inoltre confermato che Final Fantasy 15, Wolfenstein Youngblood e Death’s Gambit arriveranno anche sulla versione PC di Xbox Game Pass, ma ancora non abbiamo una data precisa.

Ci sono inoltre tutta una serie di giochi che lasceranno Xbox Game Pass a breve: Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, Rage e Shadow of the Tomb Raider. I servizi in abbonamento sono il punto di forza più grande della divisione videogame di Microsoft da un po’ di tempo a questa parte. Con l’arrivo di xCloud, inoltre, la società dovrebbe porre nuove basi per il futuro.

Phil Spencer ha recentemente affermato che i veri avversari, in futuro, saranno Google e Amazon, non Nintendo e Sony. Anche voi la vedete in questo modo? Cosa ne pensate delle ultime aggiunte per Xbox Game Pass?