Xbox Game Pass: i giochi inseriti nel 2020 valgono oltre 4000 Dollari

Un servizio a basso costo che offre una ricca libreria videoludica: inutile aggiungere che si sta citando Xbox Game Pass! L’abbonamento di Microsoft rappresenta infatti l’asso nella manica della sezione Xbox, un punto di forza che sorpassa il concetto di generazione di console. Questo grazie alla rotta intrapresa dalla compagnia, in direzione del cloud gaming con Project xCloud, il servizio incluso con Game Pass Ultimate (attualmente per chi si è iscritto in tempo per l’anteprima).

Ma bando alle ciance ed esaminiamo il fulcro della notizia. Alcuni utenti hanno stimato il valore dei titoli aggiunti da Microsoft al suo servizio nel 2020… e il risultato è sorprendente! Sono stati aggiunti giochi per un valore di circa 4.000 dollari, ovvero circa 330 dollari al mese. Una cifra di tutto rispetto considerando il prezzo dell’abbonamento che varia da 1 a 10 dollari mensili, offrendo a un costo più che sostenibile un catalogo ricco specialmente di titoli tripla A.

Circa il 40% dei titoli presenti all’interno del catalogo sono delle produzioni di altissimo livello, ovvero tripla A: da Doom Eternal a Red Dead Redemption 2, l’usufruente godrà di tante produzioni amate sia dalla critica che dal pubblico. Qualora voleste esaminare a fondo i giochi presenti su Game Pass, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra lista dei titoli inseriti periodicamente aggiornata (cliccate qui per visionarla).

Ecco la descrizione del servizio: “Ottieni tutti i vantaggi di Xbox Live Gold, più di 100 giochi di grande qualità per console, PC e dispositivi mobili Android dal cloud (Beta) e un abbonamento a EA Play, il tutto a un prezzo mensile straordinario. Per un periodo di tempo limitato, ottieni i primi 3 mesi di Ultimate a 1 €“.

