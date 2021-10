Xbox Game Pass: i numeri crescono, ma non quanto vorrebbe Microsoft

Nella giornata di ieri Microsoft ha svelato i nuovi giochi in arrivo nel servizio Xbox Game Pass in questi ultimi giorni di ottobre. Oltre a questo, però, in rete è stato pubblicato un recente documento finanziario, in cui possiamo vedere come sta andando il servizio in abbonamento della compagnia di Redmond.

Aprendo il documento in questione, che potete trovare tranquillamente a questo indirizzo, scopriamo come l’Xbox Game Pass ha subito una crescita negli abbonati del 37,5%, andando però a mancare il proposito che si era posto Microsoft, ovvero quello di andare oltre il 47,8%.

Il servizio continua ad essere uno dei punti di forza della compagnia e la crescita, seppur più lenta in quest’ultimo periodo, rimane costante.

This would put Game Pass subs around 20m as of June if going by the 37% YoY growth figure. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 19, 2021

Sulla questione è intervenuto anche il noto analista del settore Daniel Ahmad, il quale ha affermato che stando a queste ultime statistiche il numero degli abbonati al servizio targato Xbox sarebbe salito a quota 20 milioni (a giugno 2021).