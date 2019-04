Xbox Game Pass: Monster Hunter World tra le aggiunte

Xbox Game Pass sta per accogliere sei nuovi giochi, tra questi figura anche Monster Hunter World. Vediamo l'elenco completo dei giochi.

Come era stato annunciato, oggi sono stati svelati sei nuovi giochi in arrivo sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Come sempre, l’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali social. I videogame sono: Monster Hunter World, Prey, Life is Strange Episode 2, Resident Evil 5, The Walking Dead: A New Frontier (ovvero la terza stagione) e The Golf Club 2.

Un pacchetto di tutto rispetto, ma è innegabile che fra tutti svetta Monster Hunter World, l’action-RPG di Capcom. Il gioco, perfetto per essere affrontato in cooperativa, è una scelta ideale per un servizio in abbonamento come quello di Microsoft. Si tratta di un gioco di altissima qualità e siamo certi che molti indecisi saranno felici del suo arrivo.

Anche Prey è un’aggiunta di tutto rispetto: il gioco di Bethesda non ha riscosso un particolare successo di pubblico, pur avendo ricevuto grandi elogi da parte della critica. Questa è l’occasione perfetta per recuperarlo e capire se il gioco merita effettivamente la vostra attenzione. Life is Strange 2 Episode 2 si aggiunge al primo episodio, già disponibile sul Xbox Game Pass.

Chiudono la lista alcuni titoli “minori” come la terza stagione della compianta serie di Telltale, Resident Evil 5 (che ha ormai molti anni sulle spalle, ma potrebbe interessare a chi a scoperto la saga con il remake del secondo gioco) e The Golf Club 2, che si unisce al primo capitolo, già disponibile sul servizio.

Attualmente non sappiamo quando, con precisione, saranno disponibili questi sei titoli, ma non crediamo che dovremo attendere molto. Se volete sapere qual è la lista completa dei giochi disponibili su Xbox Game Pass, potete trovarla a questo indirizzo. Diteci, quali di questi è il vostro preferito?