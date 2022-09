Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass non smette mai di espandersi e di proporre qualcosa di nuovo ai propri abbonati. Oltre a rimpolpare la ludoteca di giochi mensilmente, il servizio Microsoft è ora pronto a cambiare alcune carte in tavola che faranno molto piacere a diversi appassionati. Il tanto chiacchierato piano famiglia è ora ufficiale, e attualmente prenderà il via solo in due nazioni del mondo in attesa di un prossimo lancio globale.

UpClose

Ora, come viene annunciato direttamente sul sito del servizio, Xbox Game Pass Friends & Family è stato lanciato ufficialmente in Irlanda e Colombia. Questo importante aggiunta permetterà ad un nucleo di quattro giocatori di condividere un solo abbonamento che gli permetterà di attingere totalmente alla vastissima ludoteca del servizio Microsoft. Come già accennato, al momento il piano famiglia sarà disponibile sono in Irlanda e Colombia, ma il tutto arriverà anche in altri paesi del mondo in futuro.

Ci sono però delle limitazioni che vanno assolutamente citate. Per far godere di questo nuovo piano di abbonamento proposto da Xbox Game Pass, sarà necessario essere membri di un solo gruppo familiare, o di amici. Inoltre, è solo il possessore dell’abbonamento che sarà in grado di aggiungere al proprio gruppo un massimo di quattro persone. Gli altri membri invitati, infatti, non potranno condividere i benefici del piano famiglia a loro volta.

(FYI) Xbox Game Pass Friend & Family has official launch in Ireland & Colombia It is official priced at €21.99 a month in Irelandhttps://t.co/jXsMbENR97 It is official priced at $49,900 a month in Colombia (equals to U.S. $11.20 per month)https://t.co/VrwJKWvTPE pic.twitter.com/yRGV4xmkhr — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 1, 2022

Arriviamo, infine, al prezzo di questo nuovo tipo di abbonamento. In Colombia Xbox Game Pass Friends & Family sarà disponibile al costo di 49,900$, mentre in Irlanda sarà di 21,99€. Quest’ultimo prezzo dovrebbe essere quello che avremo anche noi in Italia una volta che il piano famiglia debutterà anche sulla nostra penisola. Purtroppo al momento non sappiamo quando il tutto succederà, ma è probabile che se le cose andranno lisce in Irlanda e Colombia non dovremo aspettare troppo prima di godere di questa possibilità targata Game Pass.