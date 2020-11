Xbox Game Studios: ufficiale, altri giochi tripla A in sviluppo

Sono passati ormai due giorni ma possiamo dire di aver varcato, almeno in parte, le porte della next gen. Diciamo in parte perché effettivamente PS5 è stata rilasciata solo in determinati territori, il vecchio continente infatti dovrà aspettare ancora una settimana a partire da oggi stesso. Abbiamo visto come Microsoft e Sony si siano spalleggiate nel corso di queste ore augurandosi a vicenda il meglio per questi anni, e noi come voi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro. Proprio in queste ore Xbox Game Studios ha rivelato un particolare interessante.

Con un aggiornamento, il Narrative Director della divisione di Xbox Game Studios Dave Morgan, conferma di essere al lavoro su una serie di giochi tripla A non ancora annunciati. Morgan afferma di essere al lavoro dallo scorso agosto su progetti ad alto budget e narrativi che coinvolgono ovviamente i first party interni. Non sappiamo di cosa si tratta in quanto appunto né Morgan né Phil Spencer hanno dichiarato qualcosa a riguardo. Rimane assolutamente plausibile che uno o qualcuno di questi venga proprio mostrato durante i Game Awards in programma il prossimo mese (ricordiamo tra l’altro che il 18 novembre verranno annunciate le nomination).

It seems like Xbox Game Studios Publishing is working on "an exciting new AAA open-world title yet to be announced". https://t.co/3daLQpytSv pic.twitter.com/81zTvS3sxQ — Klobrille (@klobrille) November 12, 2020

“In qualità di Narrative Director del team Publishing degli Xbox Game Studios, sovrintendo a tutti gli elementi relativi alla narrazione per i franchise first party più importanti della divisione Xbox, come l’acclamato Microsoft Flight Simulator e altri entusiasmanti nuovi giochi tripla A che non sono stati ancora annunciati”. Questo è quello che ha scritto il Narrative Director in riferimento ai titoli non ancora annunciati. Insomma, la next gen è appena cominciata ma si sta già infuocando come si deve, vedremo col tempo quali saranno queste opere.

