Xbox Games Showcase: anche il pre-show sarà ricco d’annunci

Come sicuramente saprete, oramai mancano solo pochi giorni al sopraggiungere dell’attesissimo Xbox Games Showcase, la risposta di Microsoft a Sony e alla sua PlayStation 5. Il 23 luglio alle 18:00 potremo infatti scoprire tutte le succose novità videoludica che spianeranno la strada a Xbox Series X, home console che nel corso di questi ultimi mesi ha fatto parlare parecchio di sé. Numerosi personaggi di spicco hanno più volte ribadito l’importanza della presentazione, ma a quanto pare sembra proprio che anche il pre-show saprà regalarci tante apprezzabili sorprese.

Nel corso di queste ultime ore, infatti, Aaron Greenberg ha sfruttato un tweet sul proprio profilo per consigliare a tutti di non perdersi il pre-show dell’evento, il quale inizierà alle 17:00 e durerà quindi un’oretta. Secondo quanto scritto, l’occasione verrà sfruttata per presentare diverse world premiere e giochi mai visti prima, segno del fatto che alla fine dei conti c’è ancora più carne al fuoco rispetto a quanto originariamente preventivato.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1284253337005592576

Composizione fan made

In particolare, Aaron ha affermato: “Il prossimo giovedì, unitevi insieme a me per uno speciale pre-show dell’Xbox Games Showcase disponibile su YouTube, durante il quale saranno presenti ulteriori world premiere. Inoltre, nel corso dello showcase assisteremo anche al reveal della campagna di Halo Infinite”. Secondo quanto precedentemente annunciato, a condurre il pre-show troveremo il ben noto Geoff Keighley, a ulteriore riprova dell’importanza che suddetta occasione andrà a ricoprire.

Allo stato attuale, è ancora difficile immaginare cosa verrà presentato nello specifico. Da una parte, è infatti stato chiarito che l’Xbox Games Showcase sarà interamente dedicato ai giochi Next-Gen che giungeranno su Xbox Series X, tra produzioni terze parti ed esclusive Microsoft, ma al contempo svariati rumor hanno fatto intendere che la compagnia potrebbe aver messo da parte alcune sorprese in vista di un futuro evento pensato per controbattere alle prossime mosse di Sony, quando arriverà il momento di svelare prezzo e data di lancio della sua console.