Xbox Games with Gold: ecco i giochi gratis di luglio 2021

Microsoft ha tolto il velo dai nuovi Xbox Games with Gold. I titoli, gratuiti per tutti i possessori di un abbonamento Xbox Live Gold saranno ovviamente disponibili a partire dal mese prossimo e andranno a sostituire dunque i giochi del mese di giugno, che sono ancora disponibili per circa 24 ore. Ma Cosa ci aspetta a livello di giochi gratuiti? Questa volta la casa di Redmond ha cercato di diversificare un po’ il classico catalogo dei Xbox Games with Gold, offrendo anche un gioco per l’Xbox originale oltre che ovviamente per tutte le console a tema. Senza perdere ulteriore tempo, andiamo dunque a scoprire quali titoli ci aspettano.

Per quanto riguarda i giochi più “moderni”, il primo è Planet Alpha. Si tratta di un’avventura in stile side-scrolling, dove il giocatore deve sopravvivere in un pianeta alieno, con l’abilità di manipolare il tempo. Il gioco sarà disponibile dal primo al 31 luglio, ma a metà mese si aggiungerà il puzzle game Rock of Ages 3: Make & Break, che sarà disponibile dal 16 luglio al 15 agosto.

Gli altri due titoli della collezione Xbox Games With Gold appartengono invece all’epoca Xbox e Xbox 360. Dal 1 al 15 luglio sarà possibile scaricare Conker: Bad Fury, ovvero il remake di Conker: Live & Reloaded, che debuttò sulla prima console Microsoft nel corso del 2015. Dal 16 al 31 luglio sarà invece disponibile la collection Midway Arcade Origins, che come facilmente intuibile dal nome includerà una serie di giochi arcade prodotti dalla Midway, tra cui Defender, Gauntlet e molti altri per un totale di 30 giochi retrò.

Come al solito vi ricordiamo che non sarà la prima ondata di giochi gratis del mese. Molto probabilmente, oltre a Xbox Games With Gold nel corso dei prossimi giorni anche alcuni store PC come ad esempio GOG e Steam regaleranno altri giochi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.