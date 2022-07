Per Microsoft è tempo di dire addio a Xbox 360. Con un breve messaggio inviato agli abbonati di Games With Gold, la casa di Redmond ha annunciato che da ottobre non verranno più distribuiti giochi gratuiti legati proprio alla console che debuttò oramai ben 17 anni fa. Un passo quasi naturale, che il diretto competitor (ovvero Sony) aveva già deciso di intraprendere su PS Plus, staccando il supporto ai giochi per PS3 e PS Vita.

L'ultima incarnazione della compianta dashboard della Xbox 360 (2012)

La motivazione dietro questa scelta, almeno secondo Microsoft, riguarda l’impossibilità di aggiungere ulteriori giochi Xbox 360 al catalogo dei Games With Gold. Questa limitazione è dovuta da diversi fattori. Il primo è l’hardware delle console di nuova generazione, con il programma di retrocompatibilità che è giunto al termine nel corso di novembre 2021. Il secondo, invece, riguarda la disponibilità degli sviluppatori a concedere giochi gratuiti per la vecchia console. Probabilmente il colosso di Redmond non ha più trovato software house interessate a concedere i titoli da inserire all’interno del programma.

Chiaramente questa limitazione non influirà sui precedenti giochi riscattati. Il catalogo resterà a disposizione di tutti coloro che hanno reclamato i vecchi titoli, a prescindere dal loro abbonamento. I giochi per Xbox One, invece, continueranno a essere disponibili. una scelta sensata quest’ultima, considerato che l’acquisto di una console next gen dal 2020 a oggi è ancora decisamente problematico per troppi giocatori, e rinunciare a una platea di utenti vasta come quella della console old gen non andrebbe a favore di Microsoft.

Come i titoli saranno rimpiazzati non ci è ancora dato saperlo, ma verso la fine dell’estate probabilmente Microsoft diffonderà le informazioni necessarie. Con molta probabilità, il colosso di Redmond potrebbe regalare quattro giochi per Xbox One, oppure cominciare a includere titoli only next gen, anche se il catalogo appare molto ristretto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.