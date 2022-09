Nel corso della Summer Game Fest 2022, Hideo Kojima annunciò di essere al lavoro su un nuovo videogioco, escluiva Xbox. Videogioco che però non arriverà a breve, come sembra emergere dalle parole dichiarate da Phil Spencer durante un’intervista con Famitsu, avvenuta poco prima della conclusione del Tokyo Game Show 2022, kermesse nipponica dedicata prevalentemente ai giocatori e alle produzioni nipponiche.

Complice la fiera, Phil Spencer è stato proprio in Giappone e ha avuto modo anche di visitare Kojima Productions, team di sviluppo del geniale game designer e autore che ha dato vita alla saga di Metal Gear Solid e al franchise di Death Stranding. La visita di Spencer nella sede del team di sviluppo è servita però non solo come mossa a livello di PR (le foto sono state diffuse da Kojima in persona nel corso della mattinata odierna), ma anche per dare uno sguardo al nuovo progetto attualmente in sviluppo proprio per le console Xbox.

“Kojima e io ci conosciamo oramai da diversi anni. Ha delle idee nuove per le esperienze videoludiche e abbiamo deciso di instaurare una partnership perché vogliamo che questi nuovi progetti prendano vita sulle nostre piattaforme”, le parole di Spencer dichiarate a Famitsu. L’intervista è poi proseguita, svelando come in realtà il nuovo videogioco sia molto lontano. “Ho avuto modo di visitare lo studio e dare uno sguardo alle prime fasti del progetto, che sembra davvero emozionante”.

Dunque, il nuovo lavoro di Kojima Productions è ancora nelle sue fasi iniziali. Nel frattempo, lo sviluppatore e autore di Death Stranding ha fatto spesso parlare di sé per molti altri progetti che includono addirittura un podcast. Insomma, anche se non vedremo immagini di questa nuova esclusiva Xbox se non tra molto tempo, possiamo quantomeno consolarci con la presenza dello sviluppatore che non si trova mai a corto di progetti.