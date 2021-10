Xbox: il primo storico modello nascondeva un tradimento

Ci avviciniamo sempre di al ventesimo anniversario di Xbox, e sempre più protagonisti del settore stanno elogiando e festeggiando il marchio dedicato al gaming su console di Microsoft.

A sottolineare una curiosità è arrivato anche Jonathan “Seamus” Blackley, per chi non lo sapesse colui che ha progettato e creato la prima storica Xbox, il quale ha voluto diffondere su Twitter una storia legata alla console e che ruota attorno ad un tradimento.

Stando a quanto afferma Blackley, AMD sarebbe stata pugnalata alle spalle nel giorno della presenteazione di Xbox, dato che fu proprio con AMD che Microsoft lavorò per la realizzazione dei prototipi della console, ma all’ultimo Bill Gates comunicò sul palco della CES 2002 che la macchina da gioco montava una CPU di Intel.

As we approach @Xbox 20th, I feel a need, once again, to apologize for the literal last second, @AMD engineers-who-helped-us-make-the-prototype-boxes-sitting-in-the-front-row-for-the-announcement switch to an Intel CPU. It was Andy calling Bill. Not me. @LisaSu I beg mercy.

