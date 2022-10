Nella serata di ieri Phil Spencer è salito sul palco della WSJ Live, l’evento annuale tenuto e organizzato dalla redazione del Wall Street Journal e tutto incentrato sul mondo tech. Il CEO di Microsoft Gaming non si è fatto sfuggire l’occasione per parlare un po’ di quello che sarà il futuro dell’ecosistema Xbox. I punti di discussione che sono stati toccati sono multipli, e si è passati dal possibile aumento di prezzi di console e servizi al sempreverde discorso legato alla possibile esclusività della serie di Call of Duty.

Nel corso del lungo discorso tenuto da Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming ha parlato anche di un progetto molto chiacchierato di questi tempi. Si tratta di Project Keystone, ovvero il nuovo device Xbox che punterebbe a proporre un’esperienza gaming totalmente in streaming. Fino a oggi questo progetto di Microsoft è sempre stato celato da innumerevoli voci di corridoio, ma qualche ora fa è stato lo stesso Phil Spencer a citare Keystone.

“Keystone era qualcosa che stavamo incubando internamente. Verso la fine della primavera abbiamo deciso di collaborare con Samsung e sono ancora in possesso del prototipo. Faremo un dispositivo di streaming in un certo momento? Mi aspetto che verrà realizzato, ma è ancora ad anni di distanza”. Questo è quanto ha dichiarato il CEO di Microsoft Gaming la scorsa serata, il quale non ha chiuso definitivamente le porte su questo progetto.

Phil Spencer on Xbox Keystone "Keystone was something that we were incubating internally. Late spring we pivoted to working with Samsung. I still have the prototype… will we do a streaming device at some point? I expect we will, but it's years away"https://t.co/K4P2XVOxZA pic.twitter.com/X0K3GlowMX — Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

Le attenzioni su questo progetto Keystone sono state molteplici e in passato lo stesso Spencer era riuscito a mettere benzina sul fuoco delle speculazioni in modo indiretto. Secondo alcune recenti foto della postazione di Phil Spencer, infatti, sembra che fosse stato messo in evidenza proprio un device Xbox non ancora rilasciato, e in molti hanno subito unito i punti pensando che si possa trattare proprio della fantomatica piattaforma Keystone.