Xbox: Kojima sarebbe al lavoro su una nota IP in esclusiva

Ora che anche la Death Stranding Director’s Cut è arrivata sul mercato, l’ultima grande operata targata Kojima Production si è conclusa. Questo ovviamente sta già portando i fan di Hideo Kojima a pensare a cosa farà adesso il popolare game designer giapponese. I rumor sono già molteplici, con alcune voci che parlano addirittura di un’esclusiva Xbox proprio targata Kojima Production.

A dare manforte a questo rumor sono arrivate nuove indiscrezioni direttamente dal nuovo episodio del podcast The XboxEra. All’interno della puntata Nick Baker ha dichiarato che stando a quanto ha sentito di recente Hideo Kojima non starebbe lavorando al nuovo Silent Hill, ma ad un’esclusiva per Microsoft.

A questo Baker aggiunge che questo titolo dovrebbe appartenere ad un’IP già esistente, ma non è chiaro se sarà un franchise di Xbox o se un qualche brand di terze party.

Le dichiarazioni di Baker si fermano qua, ma essendo mere dichiarazioni senza alcun tipo di conferma vi chiediamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni, almeno finchè non avremo tra le mani qualcosa di decisamente più concreto.