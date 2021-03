Xbox Live cambia nome e potrebbe accogliere Ubisoft+ nel Game Pass

Sono settimane molto ricche di novità e cambiamenti per il mondo Microsoft quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Prima è arrivata la tanto attesa ufficialità sull’acquisizione di Bethesda/Zenimax, la quale ha spalancato le porte a ben 20 nuovi titoli delle compagnie all’interno del servizio Game Pass. Qualche ora fa, invece, arriva la conferma di un nuovo cambiamento, che questa volta riguarda il servizio online Xbox Live.

Dopo anni di attività attraverso console di diverse generazioni, Microsoft ha deciso di recente di rinominare il proprio servizio online con il nome di Xbox Network. Ad accorgersi per primi dell’imminente cambiamento sono stati alcuni utenti e beta tester, i quali si sono ritrovati comparire davanti agli occhi all’improvviso il nuovo marchio sulla dashboard di Xbox dedicata ai beta tester. Oltre a queste segnalazioni apparse online nelle scorse ore, Microsoft stessa ha confermato la modifica del nome al servizio online.

Le novità dal fronte Microsoft non terminano qui, con un nuovo report che sta facendo il giro della rete proprio in questi istanti. Parliamo dell’arrivo del servizio Ubisoft+ all’interno di Xbox Game Pass, una novità che è ventilata ormai da diversi mesi e che, a quanto pare, dovrebbe essere confermata tra non molto tempo. A suggerire questa ennesima mossa da parte di Microsoft è stato il solito insider Jeff Grubb, il quale ha suggerito il possibile arrivo di Ubisoft+ all’interno del Game Pass durante il suo podcast.

Se il tutto dovesse trovare l’ufficialità, il catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass vedrebbe improvvisamente l’aggiunta di altri 100 giochi e passa. Un ennesimo passo in avanti che renderebbe ancora più imperdibile il servizio Microsoft.