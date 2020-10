Xbox Live Gold: giochi gratis di novembre 2020

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato i titoli gratuiti di novembre per tutti gli abbonati al PS Plus con una gradita sorpresa per tutti coloro che acquisteranno PS5, stiamo parlando di Bugsnax, avventura stramba sviluppata dal team indipendente Young Horses. Proprio in questi minuti anche Microsoft ha voluto svelare la sua line up per gli abbonati ad Xbox Live Gold.

Lo scorso mese, tutti i possessori del servizio Xbox Live Gold hanno potuto divertirsi con Slayaway Camp: Butcher’s Cut, un puzzle-game isometrico; Maid of Sker, survival horror in prima persona che racconta una macabra storia ispirata al folklore britannico; Costume Quest, gioco di ruolo con combattimenti a turni e Sphinx and the Cursed Mummy titolo d’azione in terza persona ispirato alle leggende egizie. Tutti i titoli precedenti annunciati, eccetto quest’ultimo, potranno essere ancora giocati, quindi non temete. Ma ora andiamo a vedere la line up di novembre.

Xbox Live Gold| Novembre 2020

Aragami: Shadow Edition (Xbox One) disponibile per tutto il mese

Swimsanity! (Xbox One) disponibile dal 16 novembre al 15 dicembre

Lego Indiana Jones (Xbox 360) disponibile dal 16 al 30 novembre

Full Spectrum Warrior (Xbox) disponibile dal 1 al 15 novembre

Aragami: Shadow Edition è un videogioco stealth d’azione-avventura sviluppato e pubblicato da Lince Works apprezzato da pubblico e critica. Swimsanity! è uno shooter subacqueo multiplayer in competitiva e cooperativa sia online che locale. Lego Indiana Jones probabilmente non ha bisogno di presentazioni, se siete appassionati dei film di Steven Spielberg e dei mattoncini più famosi del mondo, allora questo è il titolo che fa per voi. Infine troviamo Full Spectrum Warrior è un videogioco tattico in tempo reale sviluppato da Pandemic Studios e pubblicato da THQ nel lontano 2004, se non lo avete giocato vi consigliamo di testarlo sulla vostra Xbox One.

Questi sono i titoli disponibili per tutti gli abbonati al Xbox Live Gold, cosa ne pensate?