Con un post su Xbox Wire, Mircosoft ha annunciato che i propri giocatori dovranno aspettarsi dei cambiamenti sull’interfaccia utente delle proprie console nei prossimi mesi. L’azienda, infatti, selezionerà una ristretta cerchia di iscritti al programma di Insider per testare alcune modifiche alle schermate. Queste saranno destinate a un’esperienza complessivamente più pulita e semplice.

Ivy Krislov, senior product manager lead di Xbox Experiences, ha diffuso alcune immagini della nuova interfaccia, elencando inoltre i punti chiave delle modifiche all’interno del post. Oltre ad un aspetto molto più ordinato, infatti, la nuova interfaccia avrà la possibilità di catalogare app e giochi in categorie, rendendo la ricerca molto più semplice e immediata. Inoltre, l’elemento più interessante di questo update è sicuramente il pulsante “Jump Back In” (Torna dentro). Questo comando permette di avviare in modo semplice ed immediato le applicazioni preferite o utilizzate di recente.

Tra gli altri cambiamenti per l’interfaccia di Xbox, scopriamo che le app di sistema come Impostazioni, Store, Cerca e I miei giochi e app avranno delle proprie icone sulla Home. Questo le renderà molto più semplici da avviare e consultare rispetto a quanto accade ora. Inoltre, nonostante le modifiche all’estetica della Home, l’interfaccia di casa Microsoft manterrà il suo aspetto familiare per i giocatori.

Il post conferma, inoltre, che l’uscita ufficiale di questa nuova interfaccia per Xbox richiederà ancora parecchio tempo. Le fasi riservate agli insider saranno diverse e i test andranno avanti sicuramente fino al 2023. Infine, l’articolo si conclude con un invito da parte di Microsoft ad unirsi al programma di insider per poter supportare lo sviluppo degli aggiornamenti futuri. Tuttavia, non sappiamo ancora se questa nuova interfaccia arriverà soltanto su Series X|S o si estenderà anche alle vecchie console. Il programma, infatti, è rivolto ad entrambe le generazioni e, pertanto, potrebbe indicare l’intento di svecchiare l’estetica di tutti i prodotti Microsoft.