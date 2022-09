Una delle discussioni più vive degli ultimi mesi riguarda l’annuncio dell’aumento di prezzo di PlaySation 5 da parte di Sony. Questo evento ha portato parecchio caos all’interno dell’utenza PlayStation e segnato un precedente inaspettato per l’industria. Già risulta molto complesso riuscire ad acquistare PS5, e questo aumento non ha giovato all’umore di molti appassionati. C’è però chi come Microsoft non ha alcuna intenzione di assecondare questa mossa di Sony, confermando che non ci sarà alcun aumento di prezzo per Xbox Series X|S.

A confermare questa importante decisione è stato lo stesso Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, il quale è stato protagonista di una recente chiacchierata con la redazione di CNBC. Nell’intervento che lo ha visto protagonista, Spencer ha confermato che nei piani della compagnia non c’è alcun aumento di prezzo in questo periodo. Spencer, però, sottolinea che ciò non significa che l’aumento non possa accadere in futuro.

“Posso sicuramente dire che ad oggi non abbiamo in programma di aumentare il prezzo delle nostre console. Pensiamo che in un momento in cui i nostri clienti sono più che mai in difficoltà dal punto di vista economico, non pensiamo che sarebbe la mossa giusta da fare” ha dichiarato Phil Spencer, il quale ha deciso di schierarsi dalla parte dei giocatori, cercando di venire incontro anche a chi non ha ancora in casa una console di ultima generazione.

Phil "I can never say that we ever won't do something, but… I can definitely say today we have no plans to raise the price of our consoles. We think in a time where our customers are more economical challenged than ever, we don't think that would be the right move." (2/4) pic.twitter.com/47iZrDrIPD — Idle Sloth (@IdleSloth84_) September 16, 2022

La chiacchierata di Phil Spencer con CNBC ha toccato anche altri punti molto importanti per il presente e il futuro di Xbox e non solo. Per esempio alcune delle tematiche che sono state toccate riguardano il colosso cinese Tencent, l’applicazione Discord e l’arrivo di diversi titoli di genere JRPG sulle piattaforme da gioco Microsoft, che mai come in questo periodo stanno rimpolpando il catalogo di esperienze che si possono trovare su console, PC e all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.