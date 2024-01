Xbox: potenziali modifiche agli Obiettivi nel 2024

Xbox sembra prepararsi a una serie di significativi cambiamenti nel corso del 2024, con l'azienda in procinto di rivoluzionare il sistema degli iconici Obiettivi. Secondo Nick Baker, noto anche come Shpeshal Nick, una delle fonti più autorevoli nel settore, sembra che l'azienda stia progettando una revisione sostanziale di questa, oramai, importantissima funzione.

Le anticipazioni sono emerse nel corso dell'ultimo podcast di XboxEra, dove Baker ha svelato che queste modifiche potrebbero essere svelate nell'arco del prossimo anno.

Tuttavia, ha precisato che la loro implementazione potrebbe avvenire progressivamente, attraverso una serie di test inizialmente previsti per gli aderenti al programma Insider, che potrebbero potenzialmente protrarsi oltre il 2024.

Xbox sta giungendo alla fase finale del rinnovamento degli Obiettivi e ciò potrebbe diventare visibile nel corso dell'anno prossimo, o meglio, l'annuncio è previsto per il 2024, ma considerando che talvolta le nuove funzioni vengono testate in versione beta, o tramite il programma Insider, prima di passare attraverso una serie di fasi di sviluppo, potrebbero giungere in via pubblica svariati mesi in seguito all'annuncio. Nick Baker

Il capo della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, ha ulteriormente alimentato queste indiscrezioni, suggerendo, durante una recente intervista a Windows Central, l'imminente arrivo di novità significative per quanto riguarda gli Obiettivi.

Abbiamo differenti roadmap in corso per il 2024: una per l'hardware, una per i servizi e anche una per dei miglioramenti agli Obiettivi di Xbox, un aspetto che sappiamo essere rilevante sia per te che per milioni di altri giocatori. Phil Spencer

In merito all'argomento, lo scorso settembre Jez Corden, un influente giornalista di Windows Central con una solida conoscenza degli affari legati a Xbox, ha suggerito che Microsoft potrebbe introdurre dei nuovi Obiettivi di Platino.

Questi nuovi obiettivi, simili ai Trofei di Sony, potrebbero richiedere il completamento di tutti gli obiettivi disponibili in un gioco specifico per essere ottenuti.

In conclusione, sebbene le voci e le indicazioni puntino verso significativi aggiornamenti degli Obiettivi di Xbox nel corso del 2024, è cruciale trattare queste informazioni con prudenza, in attesa che Microsoft confermi ufficialmente tali modifiche.

Resta indubbio che, considerando che la "mania per i trofei" nasce proprio dalla brillante intuizione avuta dalla divisione Xbox di introdurre gli Obiettivi con la celebre Xbox 360, sarebbe assurdo che proprio chi ha dato i natali a questa apprezzata funzione, non si prodighi per migliorarla a dovere.