Xbox One sarà controllabile con Assistente Google grazie al prossimo aggiornamento; ecco tutti i dettagli svelati in merito da Microsoft.

Microsoft ha annunciato che sta collaborando con Google per abilitare l’utilizzo di Assistente Google per le varie funzioni vocali di Xbox One. Presto sarà quindi possibile controllare la propria console dicendo “Hey Google”. Con tale update, sarà possibile dire alla console di accendersi e spegnersi, avviare delle app, far ripartire un gioco messo in pausa o scattare degli screenshot. In pratica, si tratta delle stesse funzioni disponibili tramite Alexa.

Questo significa che Xbox One ora funziona con la maggior parte dei device controllabili tramite voce presenti sul mercato. Nell’ultimo grande update di Xbox One, Cortana è stata rimossa. La ragione ufficiale era la volontà di “allontanarsi da un’esperienza limitata alla console e spostarsi verso gli assistenti cloud-based“.

Ora viene spontaneo domandarsi se queste funzioni vocali saranno alla base anche della prossima console di casa Microsoft, la tanto chiacchierata e attesa Xbox Scarlett. Dopotutto, PS4 e Nintendo Switch non propongono il supporto agli assistenti vocali (PS4 ha dei comandi vocali inclusi, ma non permette di usare altri device nello stesso modo di Xbox One).

In ogni caso, per ora il supporto ad Assistente Google sarà rilasciato in formato beta per gli utenti di lingua inglese. Il supporto ad altre lingue arriverà in futuro. Diteci, cosa ne pensate di questa novità? Vi interessa, oppure alla fine vi bastano i comandi manuali?