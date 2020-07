Xbox One X ufficialmente fuori produzione

Sembra essere una grande giornata di annunci per Microsoft, che a ormai una settimana dal prossimo evento comunicativo si appresta a fare nuove comunicazioni e a prepararsi per la prossima generazione. Da quanto emerso in una dichiarazione a The Verge, il futuro di Microsoft ora è in visione di Series X e lo step naturale è stoppare la produzione di Xbox One X e One S in versione Digital. Nella stessa dichiarazione viene però chiarito che la One S con lettore verrà prodotta ancora per molto tempo, dato che i piani dell’azienda di Redmond prevedono un grande interesse per l’attuale generazione almeno fino al 2022.

Microsoft ha presentato per la prima volta Xbox One X nel novembre 2017. Progettata come “la console più potente del mondo” Microsoft si è concentrata su potenza e hardware per la sua Xbox One X da 6 teraflop. Ovviamente al momento non si hanno maggiori informazioni, anche se questa discontinuità nella produzione sembra andare leggermente in contrasto con tutta la filosofia di Spencer sul passaggio fluido alla next-gen.

Se le console non verranno prodotte e le scorte termineranno da qui ad un anno i nuovi acquirenti potranno sicuramente puntare sul modello di punta di Redmond ovvero Series X. Sembra infatti anche molto probabilmente una scelta oculata per promuovere l’acquisto della nuova console a chi farà il primo passo nel mondo Xbox. Al momento queste sono soltanto speculazioni, a livello hardware ancora non si hanno tanti dettagli, soprattutto se si fa riferimento alla fantomatica Lockhart che quasi sicuramente non vedremo nel prossimo Inside Xbox, dato che sarà completamente incentrato sul software di prossima generazione.

Voi cosa vi aspettate dall’evento Microsoft della prossima settimana e soprattutto come vi sembra questa mossa? Secondo voi l’azienda di Redmond sta facendo la mossa giusta nello stoppare la produzione dell’hardware dell’attuale generazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!