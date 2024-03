Xbox Partner Preview annunciato, ecco quando e dove vederlo

Xbox ha annunciato il prossimo Xbox Partner Preview, un evento digitale che promette di svelare una serie di nuovi e attesissimi titoli che si terrà digitalmente mercoledì 6 marzo alle 18:00 ora italiana, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Xbox su YouTube e Twitch.

Durante l'evento avrete la possibilità di scoprire una varietà di giochi, inclusi titoli di publisher come Capcom, Nexon ed Electronic Arts. Saranno presentati più di una dozzina di trailer durante la trasmissione di 30 minuti, offrendo così un'anteprima di ciò che c'è da aspettarsi nel corso dei prossimi mesi.

Tra i titoli più attesi ci sono senza dubbio Tales of Kenzera: Zau, di cui verrà mostrato un video narrato direttamente da Abubakar Salim; Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, di cui verrà mostrato nuovo gameplay e The First Berserker: Khazan, insieme ad altri titoli in arrivo su Xbox, PC o Game Pass.

Inoltre, durante la trasmissione saranno condivise storie dietro le quinte direttamente dagli sviluppatori, permettendo di ottenere uno sguardo esclusivo sul processo creativo che sta dietro ai loro giochi preferiti.

Per coloro che non potranno seguire la trasmissione in diretta, Xbox pubblicherà dettagliati articoli di blog con tutti gli annunci principali sul suo sito ufficiale, offrendo un recap completo dell'evento appena concluso.