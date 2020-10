Xbox: più acquisizioni e giochi single player nel futuro di Microsoft

In queste ultime settimane di attesa per la next gen, sia Sony che Microsoft stanno tirando il fiato dopo un periodo di grandi annunci ed eventi. Aspettando il lancio di Xbox Series X|S, la compagnia americana ha voluto aprire una finestra che da sul futuro dell’azienda di Redmond, con Phil Spencer che ha voluto discutere di quelli che sono i piani della società per l’arco della prossima generazione ma non solo.

All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di gameinformer, il capo della divisione Xbox ha affermato di essere molto interessato a migliorare il più possibile i prodotti in cantiere presso le fucine digitali degli Xbox Game Studios. Questa filosofia verrà portata avanti rimanendo sempre ben consci delle criticità avvenute nel recente passato del marchio Xbox, tenendo conto degli ultimi anni di 360 e dei primi della famiglia di console One.

“Quando ho preso carico di questo ruolo, sentivo il dovere di portare questo settore in evidenza cercando di ottenere anche il giusto supporto dalla compagnia. Abbiamo costruito un modello di business che desse priorità all’investire sui contenuti e sapevo che il piano generale sarebbe stato a lungo termine e che i risultati si sarebbero visti solo dopo del tempo. Non vogliamo imporre alcun modello ai nostri team interni, vogliamo proporre una maggiore varietà di esperienze”. Stando a Spencer, i titoli che verranno proposti dagli Xbox Game Studios potranno quindi spaziare molto di più tra i giochi a servizi, i free-to-play e anche ad esperienze che si concentrano di più sul single player.

Questa varietà citata da Phil Spencer è possibile soprattutto grazie alle acquisizioni che la compagnia sta mettendo in atto. A proposito di questo, Spencer ha ricordato nell’intervista che i piani per il futuro comprenderanno altre investimenti atti ad allargare la famiglia dei propri studi first party. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Phil Spencer? Vi piace questa politica che sta adottando Microsoft di recente? Diteci la vostra.