Xbox prende in giro la guida d’installazione dell’SSD di PS5

Nella giornata di ieri Sony ha pubblicato sul sito ufficiale di PlayStation tutta una serie di informazioni legate all’espansione della memoria interna dell’SSD. Sebbene per il momento il tutto è attuabile solamente per coloro che scaricheranno il nuovo firware in beta, la compagnia giapponese ha pubblicato anche una semplice guida per spiegare nel dettaglio come andare a espandere la propria memoria con l’SSD M.2. Oggi, Xbox ha pubblicato un tweet simpatico che prende in giro Sony.

L’account Twitter ufficiale di Xbox ha recentemente pubblicato un post ironico su PlayStation e il prossimo aggiornamento firmware legato all’espansione dell’SSD. Nello specifico l’account Twitter di Xbox chiede se qualcuno avesse bisogno di aiuto per espandere lo spazio di archiviazione sulle proprie piattaforme da gioco. Le due console, infatti, hanno due sistemi di espansione della memoria nettamente differenti, e non c’è discussione che la scelta Microsoft sia più immediata rispetto a quella di PS5.

Al post su Twitter è stata allegata anche una breve clip video, dove viene mostrato ai giocatori quanto sia più semplice espandere lo spazio di archiviazione sulla console Xbox Series X rispetto a PS5. Oltre a richiedere un aggiornamento, l’espansione dello spazio di archiviazione di PS5 richiede alcune conoscenze tecniche e SSD specifici supportati dalla console Sony. Dal rilascio di Series X/S, invece, la console Microsoft è stata dotata di una piccola unità di archiviazione Seagate, che rende le cose più semplici.

Anyone needs help expanding storage on their Xbox consoles? 👇🏾👇🏾👇🏾 https://t.co/5ber248l66 — Xbox Support (@XboxSupport) July 29, 2021

Molti utenti hanno colto perfettamente l’atteggiamento ironico che la casa di Redmond voleva far emergere da questo simpatico post su Twitter. Alcuni hanno addirittura affiancato questa battuta a quanto accadde una generazione fa, quando fu Sony a prendersi simpaticamente gioco di Microsoft sulla questione delle copie dei giochi scambiabili con i propri amici.