Xbox Project xCloud: aperte le registrazioni in Italia per la preview, ecco il link

Dopo mesi di test internazionali, Project xCloud è pronto ad arrivare anche in Italia, oltre che in altri dieci paesi europei. Microsoft ha infatti annunciato che sono finalmente aperte le registrazioni per la versione preview del servizio. Vi ricordiamo che Project xCloud è la tecnologia di game streaming di Xbox e Microsoft e permette di giocare in cloud a tutta una serie di videogame console direttamente tramite il nostro smartphone o il nostro tablet Android.

La preview è iniziata lo scorso anno in poche nazioni e si è evoluta regolarmente, sia nel catalogo che nella qualità. Ora è quasi pronta ad arrivare anche in Italia, ma non vi è una data di uscita precisa: purtroppo, come ben sappiamo, il coronavirus (Covid-19) sta rendendo la vita di tutti i giorni sempre più complessa e Microsoft non può quindi confermare un giorno specifico.

Sappiamo per ora che il numero di partecipanti sarà limitato per ogni nazione, così da permettere a Project xCloud di offrire la miglior esperienza a tutti gli iscritti della preview. Nel corso del tempo sarà permesso a nuove persone di entrare a far parte di questa fase preliminare. Se volete partecipare non dovete far altro se non raggiungere questo link.

Con l’avvicinarsi dell’inizio della preview di Project xCloud saranno rilasciate nuove informazioni ufficiali. Per ora quindi non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali: diteci, cosa ne pensate del cloud? Servizi come Google Stadia e PS Now vi stanno convincendo? Proverete anche la proposta di Microsoft?