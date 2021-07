Xbox Series potrebbe diventare anche portatile

Un interessante progetto australiano dedicato a Xbox Series S, la console più economica di questa nuova generazione di casa Microsoft è stato finanziato su Kickstarter. xScreen, questo il nome del progetto, non è altro che una sorta di schermo che si attacca al retro della piccola console della casa di Redmond, rendendola di fatto, almeno sulla carta, una vera e propria console portatile. La risposta el pubblico è stata decisamente positiva, con la campagna di crowdfunding lanciata nel corso della giornata di ieri e che ha raggiunto il suo obiettivo di 13.000 AU$ (Dollari Australiani) in soli 20 minuti.

Come funziona xScreen? Il suo concept è decisamente molto, molto semplice. Si tratta infatti di un pannello IPS, della dimensione di circa 11,6 pollici. Il tutto è corredato da una sorta di hub, che si posizione nel retro della console, offrendo due connettori: USB, per l’alimentazione e HDMI, per permettere al segnale video di essere visualizzato. Il resto è cosa fatta: si accende Xbox Series S (a patto ovviamente di avere una fonte di alimentazione vicina) e si visualizza il tutto.

Pur essendo un accessorio sicuramente comodo, considerate anche le esigue dimensioni di Xbox Series S, xScreen ha dovuto scendere ad alcuni compromessi. Il primo è ovviamente la risoluzione: la console di casa Microsoft supporta fino ad un massimo di 1440p di output ma il display portatile proposto dalla tech company di Sidney non supera i 1080p. Il seconddo è il fresh rate, bloccato a 60Hz (mentre la console supporta fino a 120 frame al secondo).

Nonostante queste due limitazioni, xScreen per Xbox Series S è riuscito a conquistare il pubblico. Si tratta però di un’idea che affonda le sue radici nel lontano passato e che cita lo schermo per PSOne e quello per GameCube, che già all’epoca trasformavano le due macchine di Sony e Nintendo in una sorta di console portatile.