Xbox Series S è incredibile, ma il nome confonde i giocatori

Xbox Series S è una sorpresa. Non nel senso che nessuno si aspettava l’esistenza di questa console (tutto il contrario, la davamo per scontata da settimane), ma perché il prezzo e le prestazioni promesse sono incredibili. Poter accedere alla nuova generazione con soli 299 euro è per molti un sogno. C’è solo un problema, il nome.

Come i giocatori più informati sanno, le nomenclature delle ultime console Xbox sono leggermente simili. Abbiamo la famiglia di console Xbox One (vecchia generazione) e la famiglia di console Xbox Series (nuova generazione). All’interno di ogni famiglia ci sono due modelli: “S” è quello più economico, con l’hardware meno prestante, mentre “X” è quello di alta qualità, per chi cerca il top di gamma.

La distinzione sembra di facile comprensione spiegata in questo modo, ma nel momento in cui una persona non molto informata si trova davanti Xbox Series X, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox One S, rischia di non sapere più qual è quella “giusta”.

A dimostrazione di ciò vi è il fatto che, subito dopo l’annuncio di Xbox Series S e il leak di Xbox Series X, su Twitter è finito in trending “One X”, insieme a “Xbox One S”. Non sono pochi gli utenti che faticano a stare dietro alla nomenclatura di Xbox Series X e Xbox Series S: potete vederne degli esempi qui sotto (e altri nelle risposte del tweet).

Thinking Xbox's current naming strategy might be bad. pic.twitter.com/oJItFucgGg — KZ 🗝️ (@KZXcellent) September 8, 2020

Dal punto di vista dei giocatori più informati, come voi lettori, potrebbe sembrare un problema minimo o addirittura non esistente, ma tutto quel lato del pubblico che non si informa regolarmente o che addirittura è completamente estraneo al mondo dei videogame (pensate a un genitore che non ha mai preso in mano un controller e che deve comprare la console ai figli per Natale) dovrà sudare per capire cosa comprare.

Probabilmente molti si baseranno solo prezzo e, vedendo 299 euro, smetteranno di preoccuparsi di nome e compatibilità dei giochi.