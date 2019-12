Xbox Series X: un rumor suggerisce l’acquisizione di uno studio polacco?

La presentazione di Xbox Series X durante la cerimonia di premiazione degli ultimi The Game Awards ha spiazzato tutti, e sembra che Microsoft abbia ormai preso gusto nel sorprendere gli appassionati di tutto il mondo. Con una nuova generazione alle porte, e con ben 15 studi di sviluppo interni al lavoro su altrettanti nuovi videogiochi, sembra che il futuro di Xbox sia più accattivante che mai.

Secondo un nuovo rumor però, sembra che la divisione Xbox si stia già muovendo per acquistare un ennesimo nuovo studio di sviluppo, questa volta situato in Polonia. Questa speculazione arriva direttamente da Borys Niespielak, regista e sviluppatore indipendente.

„It's not known with whom else. […] It's not known if they reach an agreement with anyone. I can't say who they talked to too much. But it's known that this was the case.” | Source ⇨ https://t.co/Gs7248tG9M (only in Polish) | Timestamps ⇨ 35:35-36:28 [3/4] — S3V8 🔙 X019 (@_s3v8_) December 19, 2019

Secondo lo sviluppatore, alcuni dirigenti Xbox stanno cercando di stringere accordi con un team di sviluppatori polacchi non specificati, con lo scopo di proporre nuove esperienze videoludiche per la console Next-Gen Xbox Series X. Tra le software house polacche che potrebbero passare ei Xbox Games Studios abbiamo: Techland, creatori di Dead Island e Dying Light; The Astronauts, sviluppatori di The Vanishing of Ethan Carter; The Farm 51, ideatori di Necrovision, GET EVEN, World War III e Chernobylite e infine c’è People Can Fly, di Painkiller, Gears of War Judgement, Bulletstorm e Outriders.

Oltre a queste case di sviluppo ci sarebbe anche una certa CD Projekt RED che ha sede proprio in Polonia. Al momento non abbiamo nessuna informazione ufficiale da parte di Microsoft, ma se questi rumor dovessero rivelarsi veritieri sicuramente ne sapremo di più al prossimo appuntamento targato Xbox. Quale di questi studi polacchi vedreste bene in Microsoft?