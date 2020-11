Xbox Series X e Quick Resume, alcuni giochi hanno perso il supporto

Sono passate ormai due settimane dal lancio di Xbox Series X e S e molti appassionati si stanno godendo l’inizio di questa nuova generazione del gaming. Microsoft in questi mesi ha sponsorizzato in modo eccelso la sua console, definendola “la più potente di sempre”. La forza, quindi, è il punto di riferimento di Xbox ed in questi pochi giorni non possiamo non essere d’accordo con l’azienda americana.

Sono però iniziati i primi problemi, alcuni utenti infatti si stanno lamentando della rimozione alla funzione del Quick Resume in alcuni giochi su Xbox Series X come Assassin’s Creed Valhalla. Per chi non lo sapesse, il Quick Resume è una feature delle nuove console di casa Microsoft nella quale è possibile mettere in stand by fino a sei giochi contemporaneamente per poi poterli riprendere nel giro di una manciata di secondi. Insomma, una caratteristica davvero pazzesca di Xbox Series X. Il problema è che tale feature inspiegabilmente ha smesso di funzionare.

Si tratta ovviamente di casi isolati, è possibile infatti che sia un problema dei singoli titoli e non che l’azienda americana abbia deciso di punto in bianco di fare un passo indietro. C’è da dire che la mancata comunicazione da parte di Microsoft su questo problema sta facendo innervosire gli utenti, i quali vorrebbero ricevere almeno una spiegazione a tal proposito.

Jason Ronald director of PM di Xbox ha dichiarato il giorno prima dell’uscita di Xbox Series X e S di aver trovate una serie di bug che impedivano proprio l’uso del Quick Resume di alcuni titoli. Problema risolto quindi? Per ora no, Microsoft ha parlato di diverso tempo fa di un aggiornamento, ma a distanza di settimane non si sa ancora nulla. Speriamo che la questione venga risolta al più presto, anche perché il Quick Resume è una feature davvero importante per le loro console.

We will update as Quick Resume comes online for these titles once the fix has been tested and implemented. Thank you for your support and patience Xbox Community! We can’t wait for you to experience the next generation of gaming on Xbox Series X|S with us! — Jason Ronald (@jronald) November 9, 2020

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete riscontrato lo stesso problema? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Xbox Series X.