Xbox Series X: l’evento di luglio infiammerà la console war

Dopo l’evento The Future of Gaming trasmesso da Sony la scorsa settimana, gli appassionati sono ora curiosi di vedere che giochi ha in serbo per loro la controparte Microsoft. Per avere un quadro più dettagliato della line up di lancio e dei primi mesi di vita di Xbox Series X sembra che però bisognerà aspettare l’evento digitale Xbox 20/20 del mese di luglio. A tal proposito, stando alle parole di un noto analista, questo evento sarà in grado di infiammare i videogiocatori appassionati.

In primo luogo, Benji Sales si è soffermato sul discutere alcune delle recenti dichiarazioni di Aarong Greenberg di Xbox. Secondo l’analista videoludico, le ultime mosse di marketing di Microsoft sono state parecchio aggressive, soprattutto sui canali social della compagnia americana. “È una mossa aziendale che mi piace, sarebbe stato un errore concedere passivamente le attenzioni del momento a Sony in coincidenza dell’evento sui giochi di PlayStation 5. Mantenere Xbox Series X in primo piano, come tema di discussione sui social, è stata la mossa giusta”.

People are in for a really rude awakening in July with these "Xbox has no games" narrative Just saying 👀 If you want to cheerlead for a console you'll have to find a different stance / tagline next gen just as a heads up — Benji-Sales (@BenjiSales) June 15, 2020

È il secondo tweet di Sales però, ad essere quello che ha destato più interesse e curiosità nei giocatori. L’analista infatti, è fortemente convinto che l’evento digitale Xbox atteso per il mese di luglio, sarà in grado di infiammare la console war tra i giocatori. “C’è chi continua a pensare che Xbox Series X non abbia giochi, beh queste persone dovranno ricredersi il prossimo luglio. A chi piace fare il tifo per una console nextgen o per l’altra dovrà trovare presto un’altro tormentone o dei pretesti diversi da questi su cui appigliarsi.”

Al momento Microsoft non ha ancora annunciato la data di trasmissione del prossimo evento digitale dedicato a Xbox Series X e ai suoi titoli first party, ma è praticamente certo che nel mese di luglio ci sarà ampio spazio per guardare a cosa stanno lavorando gli Xbox Game Studios. Cosa vi aspettate dal prossimo show targato Xbox?