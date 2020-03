Xbox Series X: novità sulla RDNA 2 ai Financial Days di AMD?

Negli ultimi tempi si è più volte parlato di Xbox Series X: Microsoft ha condiviso nuove informazioni sulla sua prossima macchina da gioco e sembra che non abbia ancora finito. Secondo quanto rivelato da un “leaker” su Reddit (che ovviamente non ha indicato le proprie fonti) pare che la società di Redmond sarà presente ai Financial Days di AMD, con lo scopo di annunciare una partnership con l’azienda e la sua tecnologia RDNA 2.

Ovviamente è solo un rumor, quindi non potremo saperlo fino al 5 marzo, giorno durante il quale si terranno i Financial Days di AMD. Secondo il leaker, sarà Phil Spencer stesso, capo di Xbox, a prendere parte all’evento, accompagnando la CEO di AMD, Lisa Su. I due annuncerebbero le schede RDNA 2, create “in esclusiva per Microsoft” secondo quanto riportato.

Pare inoltre che non si tratterà di un evento unicamente a tema hardware. Saranno presenti due team di Microsoft, Turn 10 e Playground Games. Il primo svelerebbe il prossimo Forza Motorsport per Xbox Series X, mentre il secondo team mostrerebbe una versione next-gen di Forza Horizon 4. Secondo i rumor, Playground Games dovrebbe essere inoltre al lavoro su un nuovo gioco di ruolo, forse addirittura un nuovo Fable: in quest’occasione, però, pare che tutto quello che mostrerà sarà solo Forza.

Come già detto, si tratta solo di speculazioni in questo momento e non possiamo sapere se la fonte dica la verità o meno. Fortunatamente mancano solo un paio di giorni circa all’inizio dei Financial Days di AMD e quindi potremo scoprire il tutto in prima persona. Xbox Series X sarà veramente al centro dell’evento?