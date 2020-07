Xbox Series X: Geoff Keighley “l’evento di giovedì sarà indimenticabile”

Questa è una settimana importante per Microsoft ma soprattutto per Xbox Series X. Giovedì 23, a partire dalle ore 18:00 (orario italiano) prenderà vita quello che sarà l’evento digitale dedicato ai giochi first party per la console di prossima generazione della compagnia di Redmond. Avremo finalmente l’opportunità di vedere a cosa stanno lavorando gli Xbox Game Studios, e per Geoff Keighley si tratterà di uno show indimenticabile.

L’ideatore e conduttore del Summer Game Fest si è voluto esporre sull’evento di giovedì durante una sessione di domande e risposte che ha avuto luogo sui suoi profili social. Keighly ne è certo, il lavoro che sta portando avanti la divisione Xbox è di altissimo livello e ne vedremo alcuni frutti proprio tra pochissimi giorni. “Lo show e il pre-show daranno vita a un’evento davvero potente, di più ampia portata e più intenso di quello visto a maggio.”

Come viene ricordato da Keighley, il 23 c i sarà anche un corposo pre-show della durata di un oretta. A partire dalle 17:00 quindi, verranno mostrato e presentati ulteriori titoli e world premiere. Dopodiché, all’interno dello show principale, uno dei grandi protagonisti sarà Halo Infinite e la sua campagna in single player. Il tutto è già stato confermato dalla stessa 343 Industries che da qualche giorno continua il proprio countdown che vedrà fine proprio giovedì.

Proprio per la grande quantità di contenuti che verranno mostrati giovedì, Geoff Keighley invita tutti gli appassionati di non perdersi questo evento indimenticabile. Vi ricordiamo che anche noi di game Division seguiremo lo show e abbiamo deciso di dedicare una giornata all’evento dedicato ai giochi di Xbox Series X. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Keighley? Che aspettative avete nei confronti dell’evento Xbox di giovedì?