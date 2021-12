Xbox Series X ha battuto PS5 a sorpresa, ecco come

Sappiamo tutti come, nonostante la carenza di scorte, PS5 sia la console più venduta rispetto a Xbox Series X. Nonostante questo piccolo dettaglio, la piattaforma hi end di casa Microsoft è riuscita comunque a battere la console di casa Sony, in una maniera curiosa e poco inusuale.

Lasciamo da parte, almeno per un attimo, i dati di vendita. Già, perché dove Xbox Series X ha trionfato è in realtà un settore molto particolare, ovvero quello dei social media. Nonostante la console sia meno diffusa nelle case e nei salotti di tutto il mondo, su Twitter la piattaforma è la più commentata e la più popolare. A svelarlo è il report Mobile Wins di Green Gaming, che si occupa di monitorare la popolarità di console, giochi, periferiche e il loro impatto ambientale. Nel report è emerso come la console hi end di Microsoft sia la più discussa e la più apprezzata a livello social in comparazione con la diretta concorrente di casa Sony, questo probabilmente grazie all’arrivo di esclusive importanti come Halo, Forza Horizon 5 e Age of Empires.

Oltre alla popolarità, come vi abbiamo riportato in testa alla notizia, Mobile Wins ha dedicato gran parte del report Green Gaming a verificare la sostenibilità ambientale dell’hardware e dei giochi. Stando ai suoi dati, la console che brucia più equivalente del CO2 è PlayStation 3: con 87.400.000 di unità vendute, il totale delle emissioni è di circa 3 milioni. PlayStation 5 è in terza posizione, dietro a Xbox 360, mentre Xbox Series X e Xbox Series S si piazzano in quinta posizione, con poco meno di 170.000 chili di emissioni. Ovviamente questi dati non sono da prendere alla lettera, ma ci forniscono una indicazione piuttosto chiara della sostenibilità in ambito gaming.

Infine, sotto la lente di Mobile Wins, anche i giochi. League of Legends, Fortnite e Apex Legends si piazzano tra i tre giochi più inquinanti di sempre, con il titolo di Riot Games che addirittura emette ben 58 milioni di chili di CO2 equivalente nell’aria ogni ora, forte ovviamente della sua fan base incredibile. Forza Horizon 5 è in sesta posizione, mentre Animal Crossing: New Horizons in nona. Chiude la classifica Resident Evil Village in decima posizione.