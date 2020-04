Xbox Series X: l’interfaccia utente rimarrà quella di Xbox One, almeno al lancio

Stando a quanto riportato nelle scorse ore tramite un report di The Verge, Microsoft sta pensando di adottare un’interfaccia utente molto simile a quella di Xbox One per la futura Xbox Series X. La nuova console quindi, adotterà almeno in una prima fase, un sistema legato all’interfaccia utente in totale continuità con l’attuale piattaforma Xbox.

Secondo Microsoft, dunque, non avrebbe senso modificare radicalmente una configurazione già abbastanza rodata e in corso di perfezionamento, in ogni caso l’azienda sta lavorando sull’attuale software di sistema e sulla stessa interfaccia utente che potrebbe essere modificata solo in un secondo momento.

I know many people are expecting a new UI and dashboard for the Xbox Series X, but prepare for that to not happen. Microsoft wants a similar UI across Xbox One / xCloud / Xbox Series X. Here's the XSX dashboard they showed recently before the changes https://t.co/W0vsHidBkl pic.twitter.com/wXmtIaSzcR — Tom Warren (@tomwarren) April 7, 2020

Vi segnaliamo comunque che Microsoft è al lavoro per migliorare la funzionalità Guide sulla dashboard, con tanto di possibilità di personalizzazione dell’ordine delle tab di navigazione. Inoltre, sarà introdotta anche una nuova tab chiamata “Party e Chat”, utilizzabile per accedere alle funzionalità social del proprio account. Tutte queste novità legate all’interfaccia arriveranno in continuità tra Xbox One e Xbox Series X.

La scelta di Microsoft è stata apprezzata da molti esperti del settore che hanno partecipato ai lavori sul software delle console Xbox, vi citiamo ad esempio Missy Quarry, la quale si è detta soddisfatta dalla decisione presa da Microsoft: “Ho lavorato al supporto Xbox durante il lancio di One e uno dei maggiori problemi per gli utenti era ritrovarsi a gestire un’interfaccia utente completamente nuova, quando erano invece abituati alla dashboard di Xbox 360. Penso che questa per Xbox Series X sia una mossa intelligente da parte loro”.

Questa scelta è stata fatta proprio per non creare problemi alla base d’utenza che altrimenti si ritroverebbe ad utilizzare, dall’oggi al domani, un’interfaccia utente abbastanza diversa con l’aggiunta di inedite funzionalità. E voi cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime notizie di Xbox Series X.