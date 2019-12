Xbox Series X, qualche ipotesi sulla grandezza della console

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nel corso della cerimonia di premiazione dei The Game Awards, sappiamo molto di più della Xbox Series X che fino a una settimana fa era conosciuta con il nome in codice di “Scarlett”. Se volete fare il punto su tutte le informazioni disponibili vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sulle specifiche e sui giochi annunciati. Un aspetto delle caratteristiche che però non è stato ancora chiarito è quello che riguarda le dimensioni della nuova console.

Sarà perché l’orientamento verticale non è una semplice opzione ma è considerato, diversamente dal passato, quello ufficiale (anche se sarà possibile posizionare orizzontalmente la console), sarà per la somiglianza con un PC, l’idea che si ha a prima vista della Xbox Series X è quella di una console dalle dimensioni di certo non indifferenti. Il sito GamesBeat ha provato ad avanzare qualche ipotesi in merito. L’articolo sottolinea che non avendo ancora potuto osservare la console in contesti reali non ci sono tanti punti di riferimento per dedurne le dimensioni effettive. Un indizio, comunque, potrebbe arrivare da uno dei rendering ufficiali diffusi da Microsoft e che mostra anche un gamepad.

Image Credit: GamesBeat

Partendo dunque dalle dimensioni del controller della Xbox One, GamesBeat ha provato a calcolare le dimensioni della Xbox Series X ipotizzando che la console possa essere alta circa 32 cm con una larghezza e una profondità di circa 15 cm.

Questa ipotesi, ad ogni modo, può essere ritenuta valida soltanto considerando come realistico il rapporto in scala tra la console e il gamepad mostrato nel rendering ufficiale. Confrontata con altre console, ipotizza sempre GamesBeat, Xbox Series X sarebbe meno larga e profonda, ad esempio, di una PlayStation 4. Il confronto più utile per farsi un’idea della prossima console Microsoft, secondo la testata, sarebbe con il GameCube: la Series X, infatti, potrebbe avere le stesse dimensioni di due console Nintendo poste una sopra l’altra.