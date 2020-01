Xbox Series X: Phil Spencer vuole focalizzarsi più sul frame rate piuttosto che sulla risoluzione

Lo scorso dicembre abbiamo avuto un primo vero assaggio di next gen, quando durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 è stata mostrata per la prima volta in assoluto Xbox Series X, la console di prossima generazione di casa Microsoft. Nonostante tutta l’enfasi incentrata sulla potenza della console e sulla conseguente fedeltà grafica, il capo della divisione Xbox Phil Spencer preferisce concentrarsi maggiormente sulla sensazione che daranno i giochi.

Parlando con la redazione di Stevivor, è stato fatto notaro che Xbox Series X potrebbe presentare dei giochi con una risoluzione 8K. Tuttavia, Spencer ha affermato che è preferibile permettere di giocare con una risoluzione 4K permettendo di raggiungere un frame rate più elevato. “Non abbiamo mai veramente provato a limitare ciò che gli sviluppatori stanno cercando di fare sulla nostra piattaforma, che si tratti di 60 frame al secondo su Xbox 360 o di team di sviluppo che puntano al 4K, 60 FPS su Xbox One X. Vogliamo fornire agli sviluppatori gli strumenti per sperimentare le cose che vogliono fare.”

Spencer ha poi continuato dichiarando: “Mentre guardavamo al futuro, la sensazione che danno i giochi ai videogiocatori era sicuramente quel qualcosa su cui volevamo concentrarci maggiormente, non solo mettere a schermo più pixel possibili.”

Quella di Phil Spencer sembra essere una vera e propria missione che andrà a compiersi presumibilmente nel momento in cui Xbox Series X giungerà sul mercato durante il prossimo periodo natalizio. Nel frattempo, non possiamo fare altro che attendere buone nuove riguardo alla prossima generazione di console. Cosa pensate delle ultime dichiarazioni di Phil Spencer? Siete d’accordo con la sua visione?