Xbox Series X: il prossimo evento non arriverà molto presto, per un rumor

Più volte nel corso degli ultimi mesi, Microsoft ha tenuto a ricordare agli appassionati che durante tutta l’estate la compagnia americana avrebbe concentrato le sue attenzioni su Xbox Series X, sui giochi e sui servizi della console di prossima generazione. Dopo un primo evento fatto a maggio, i videogiocatori stanno aspettando di vedere che titoli first party verranno annunciati nello show di luglio che, stando a un recente rumor, potrebbe non arrivare così presto.

Secondo Jez Corden di Windows Central, l’evento di luglio dedicato ai giochi Xbox Series X in sviluppo presso i team degli Xbox Game Studios potrebbe essere stato programmato per la fine del mese. Ciò è stato fatto intuire tramite uno dei tweet più recenti pubblicato proprio da Corden, all’interno del quale il redattore ha espressamente detto di non aspettarsi l’annuncio di un prossimo evento Xbox durante le prime settimane di luglio.

Don't expect the Xbox event in early July btw. — jez (@JezCorden) June 27, 2020

C’è ancora molto da conoscere riguardo questo prossimo evento targato Xbox Series X, ma per quel che sappiamo in questo momento è praticamente sicura la presenza di alcuni dei più importanti team di sviluppo degli Xbox Game Studios. Tra i giochi che si mostreranno invece, è già confermata la presenza di Halo Infinite, mentre molte speculazioni parlano anche dell’annuncio di Fable 4 sviluppato da Playground Games.

Non ci resta che attendere prossime comunicazioni da parte di Microsoft, per conoscere nel dettaglio quando verrà trasmesso il prossimo evento digitale dedicato a Xbox Series X. Se le parole di Jex Corden dovessero avere della basi di verità però, non aspettiamoci una data dell’evento durante i primi giorni di luglio. Credete anche voi che non ci sarà alcun evento Xbox fino alla fine del prossimo mese?