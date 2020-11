Xbox Series X può fare tutto, anche far fluttuare una pallina

Ieri Xbox Series X è entrata ufficialmente in scena, la nuova console di casa Microsoft ha sicuramente fatto un debutto col botto testimoniando ancora una volta quanto l’azienda ci tenga al settore del gaming. Da mesi ormai la nuova macchina americana viene sponsorizzata come “la più potente di sempre”, del resto lo abbiamo ammesso anche noi nella nostra recensione tecnica dettagliata, ma non avremo mai immaginato di parlarvi di questo particolare evento.

Come tutti ben sapranno il sistema di raffreddamento di Xbox Series X è generoso, l’aria fredda entra nella console dalla parte inferiore e passa attraverso tutti i componenti interni, raffreddando le zone interessate. Dopodiché la grande ventola posta in cima si libera dell’aria calda in modo pulito e silenzioso. Questo semplice processo aiuterebbe in modo sostanziale il problema di surriscaldamento visto specialmente nelle console di attuale generazione. Incredibile ma vero, la presa d’aria può apparentemente essere usata per far galleggiare una pallina da ping pong, come testimoniato dall’utente SnowFlakesMilkHone su Reddit. Ovviamente il tutto ha creato ilarità sul web, tanto che molto utenti stanno richiedendo al canale ufficiale di Xbox di inserire all’interno di ogni scatola una pallina in omaggio.

@Xbox Please include a green ping pong ball with every xbox! pic.twitter.com/bAoX6fcXga — 🏳️‍🌈 van (@SetVanilla) November 11, 2020

Immaginiamo comunque che più potente è il gioco, più in alto la pallina galleggerà. Insomma, il tutto risulta assurdo e vi invitiamo a provare anche voi da casa se siete in possesso di Xbox Series X e di una pallina da ping pong. Avevamo già specificato che la console fosse la più potente, ma non ci aspettavamo di arrivare fino a questo punto.

