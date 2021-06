Xbox Series X rafforza xCloud: il servizio arriva anche su PC e Apple

Dopo la recente presentazione di Windows 11 l’annuncio da parte di Xbox era praticamente nell’aria e non si è fatto minimamente attendere. Il servizio di cloud gaming targato Microsoft, ovvero xCloud, è finalmente pronto per evolversi verso il futuro con l’ausilio di Xbox Series X. Ad annunciare le novità in arrivo per gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate ci ha pensato la stessa compagnia di Redmond attraverso un nuovo comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore sul proprio blog.

Come viene dichiarato nel post ufficiale, ora il servizio Xbox Cloud Gaming è stato potenziato dall’hardware Xbox Series X. La compagnia ha aggiornato i propri data center in tutto il mondo con l’hardware Xbox più veloce e potente attualmente sul mercato, così da offrire ai giocatori un’esperienza cloud con tempi di caricamento più rapidi, frame rate migliorati e un’esperienza di gioco di nuova generazione; garantendo, inoltre, una latenza più bassa e un’esperienza di qualità più elevata su più dispositivi, trasmetteremo in streaming a 1080p e fino a 60 fps.

Oltre a questo, Microsoft ha annunciato che a partire da oggi, Xbox Cloud Gaming è stato reso disponibile per tutti i membri Xbox Game Pass Ultimate anche su PC (Windows 10) e dispositivi mobile Apple, tramite browser, in 22 paesi. Per usufruire di tale servizio basta essere abbonati al Game Pass Ultimate e accedere ad xCloud su browser Microsoft Edge, Chrome o Safari su PC o sui propri dispositivi mobile per iniziare a giocare a centinaia di giochi dalla libreria di Xbox Game Pass.

Questa evoluzione porta il cloud di Xbox ad un livello superiore, e permetterà sicuramente ad una maggiore fetta di videogiocatori di sperimentare con il servizio anche su PC e tuti i dispositivi mobile targati Apple.