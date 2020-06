Xbox Series X sarà l’ultima console fisica? Spencer non è sicuro

Con l’avvento della next gen, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso un grande periodo di cambiamento all’interno dell’industria videoludica. Una delle comapgnie protagoniste in questo momento è sicuramente Microsoft, che con Xbox Series X si appresta a lanciare sul mercato la propria quarta console da gioco. In una recente intervista con la redazione di Wired, Phil Spencer ha voluto parlare del futuro del marchio Xbox e di come il videogioco potrà evolversi anche senza più l’ausilio delle macchine da gioco casalinghe.

Il capo della divisione Xbox ha spiegato che il futuro della compagnia di Redmond andrà oltre il concetto console e che ci sarà sempre una maggiore concentrazione sui servizi. Spencer ha voluto fare un paragone con quello che è accaduto in questi ultimi anni con le piattaforme di streaming video come Netflix; una strada già intrapresa da Microsoft proprio con i servizi come Xbox Game Pass.

Detto ciò, Phil Spencer ha voluto sottolinera che questa evoluzione non sarà cosa certa ne tantomeno un qualcosa che accadrà di netto. Inoltre, il capo della divisione Xbox ha voluto sottolineare che Xbox Series X non sarà affatto l’ultima console del marchio Xbox. “Credo che le persone vorranno giocare su televisori ancora per molto tempo e noi gli daremo grandi esperienze per console. Non penso che Series X sarà la nostra ultima console. Credo che faremo altre console per rendere sempre migliore questo tipo di esperienza di gioco.”

Anche se Spencer ha voluto dire la propria su una visione del futuro del gaming, le forze di Microsoft al momento rimangono concentrate sul presentare al meglio Xbox Series X, i servizi e i giochi che accompagneranno la nuova console al lancio. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Phil Spencer sul futuro del videogioco?