Xbox Series X: due giochi dell’Inside Xbox sono esclusive, ecco quali

Con l’Inside Xbox di ieri pomeriggio, abbiamo conosciuto alcuni titoli che vedremo nel corso dell’anno tramite alcuni trailer che purtroppo hanno mostrato ben poche immagini di gameplay vero e proprio. Tra questi spiccano Scorn e The Medium, due dei giochi più interessanti mostrati durante l’evento multimediale di ieri. Nelle ultime ore, è arrivata notizia che questi due titoli saranno esclusive console Xbox Series X, oltre ad arrivare anche su PC.

Si tratta dunque di titoli che non saranno cross gen ma solo next gen, dato che saranno legati all’uscita sulla nuova console da gioco di casa Microsoft tramite un rapporto di esclusiva console. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli: non sappiamo se si tratterà solo di un’esclusiva temporale o meno, anche se gli sviluppatori dei due giochi in questione hanno parlato solo di “partnership esclusiva”, il che li rende delle esclusive a tutti gli effetti disponibili in futuro solo su Xbox Series X e PC.

The Medium è un titolo sviluppato da Bloober Team, studio di sviluppo polacco già conosciuto per aver realizzato alcuni titoli del genere horror come Layers of Fear, Observer e Blair Witch. In questa nuova avventura horror, i giocatori saranno chiamati a vestire i panni di Marianne, una medium che in seguito a una visione legata a un omicidio di un bambino, si recherà presso un misterioso albergo abbandonato. Il gioco ci permetterà di “spostarci” su svariati piani dimensionali al fine di raccogliere informazioni sull’accaduto. The Medium è atteso per la fine dell’anno su Xbox Series X e PC.

Scorn è un FPS a tinte horror sviluppato da Ebb Software e annunciato già da qualche anno. Caratterizzato da ambientazioni da incubo, i giocatori dovranno combattere contro alcune orripilanti creature per proseguire l’avventura. Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco sarà fruibile in 4K e 60 frame per secondo e utilizzerà tutte le principali feature di Xbox Series X. Se siete interessati ai trailer dei giochi mostrati durante l’inside Xbox di ieri, vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata a questa pagina.